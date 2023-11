Repasá la tabla de posiciones del torneo todos contra todos

The Strongest (1) rescató un empate en la última jugada ante Vaca Díez y extendió a 7 puntos su ventaja sobre Always Ready (2).



Por lo tanto, el domingo, cuando reciba a Always en el Hernando Siles, un empate le bastará para coronarse campeón del torneo.



Bolívar, tercero en la tabla, fue mermando sus chances de campeonar tras perder en las pasadas jornadas y quedó a 9 puntos del primer lugar.



A continuación, te mostramos la tabla de posiciones de la liga.