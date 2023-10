Repasá las tablas de posiciones del torneo por series

El Grupo A y C tendrán a tres equipos clasificados cada uno , mientras que el B solamente tendrá a dos.

1. Bolívar: 21 puntos (clasificado)

2. Wilstermann: 14 puntos

3. Gran Mamoré: 13 puntos

4. Real Tomayapo: 12 puntos

5. Royal Pari: 10 puntos

6. Oriente Petrolero: 6 puntos



Grupo B



1. Aurora: 13 puntos (clasificado)

2. Guabirá: 11 puntos

3. The Strongest: 9 puntos

4. Palmaflor: 7 puntos

5. Real Santa Cruz: 6 puntos



Grupo C



1. Blooming: 19 puntos (clasificado)

2. Universitario de Vinto: 15 puntos

3. Nacional Paotosí: 12 puntos

4. Always Ready: 12 puntos

5. Vaca Díez: 12 puntos

6. Independiente Petrolero: 5 puntos