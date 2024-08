¡Reprogramado! El clásico paceño no se jugará el domingo

La Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol ha decidido reprogramar el clásico paceño entre The Strongest y Bolívar, originalmente pactado para este domingo a las 17:30 en el Hernando Siles, correspondiente a la décima primera fecha del torneo Clausura. La comisión anunció que en los próximos días se dará a conocer la nueva fecha de este encuentro, que es considerado uno de los más importantes del país.



Motivos de la reprogramación



El principal motivo detrás de esta reprogramación es la participación de ambos clubes paceños en la Copa Libertadores, donde en las próximas semanas disputarán los octavos de final. The Strongest visitará a Peñarol el miércoles 14 de agosto a las 18:00, mientras que Bolívar se enfrentará al Flamengo de Brasil el jueves 15 a partir de las 20:30. Las revanchas de estos encuentros se jugarán una semana después en el estadio Hernando Siles de La Paz.



Solicitudes y respuestas



En primera instancia, ambos clubes solicitaron reprogramar el clásico para el 29 de agosto; sin embargo, la Federación Boliviana de Fútbol rechazó esta petición, argumentando que significaría “alterar y perjudicar la planificación de la selección boliviana”, que debe afrontar su preparación en esas fechas de cara al reinicio de las Eliminatorias Sudamericanas.



La Comisión Organizadora de Competiciones de la FBF resolvió, con cuatro votos a favor y una abstención, reprogramar el partido entre The Strongest y Bolívar en señal de apoyo a los clubes que representan a Bolivia en el ámbito internacional.



Nueva fecha por confirmar



Asimismo, se anunció que la nueva fecha y horario de este esperado encuentro se dará a conocer en el transcurso de la semana.