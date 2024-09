Retados: La respuesta de la gente y el desafío para los clubes

Si hay algo para destacar en el fútbol nacional, es al hincha cruceño. Pasional y fiel, no permite que sus equipos jueguen en silencio. Oriente y Blooming acaparan la mayor atención, y aunque son instituciones añejas y fuertes, hoy están en deuda. La academia no gana un título desde 2009 y los albiverdes desde 2010, una larga espera, pero que no quebranta la pasión en Santa Cruz.