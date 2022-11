Revelan que el arquero de Camerún fue sacado del Mundial por indisciplina

El arquero de Camerún, André Onana, fue apartado "por indisciplina" del equipo antes del partido contra Serbia en el Mundial-2022, este lunes, confirmó el seleccionador Rigobert Song, que no precisó si el portero del Inter podría volver a competir en Qatar-2022.



"En un grupo hay que respetar las reglas, prefiero preservar al grupo de las individualidades", explicó Song en la conferencia de prensa posterior al partido frente a Serbia, que acabó con empate 3-3.



"En un grupo, hace falta cierta disciplina y cuando no respetas los criterios de disciplina, hay que tomar responsabilidades... Es lo que se ha hecho", insistió.



Preguntado por las posibilidades de que Onana, titular en el primer partido contra Suiza, pueda volver a jugar en este Mundial, empezando por el próximo viernes contra Brasil, Song se mostró huidizo: "Es uno de los mejores porteros de Europa y no se cuestiona su rendimiento. Por el momento le he pedido esperar y que ya veremos si puede seguir".



"También dependerá de él y de que regrese respetando las reglas. Veremos si es posible", concluyó Song, admitiendo que ha tomado "un gran riesgo" al apartar a su mejor portero.



Según la prensa camerunesa, Onana estaría abandonando definitivamente la concentración de los 'Leones Indomables'.



Contra Serbia jugó Devis Epassy, portero que juega habitualmente la liga saudita y que solo contaba con cinco encuentros como internacional.



"Ha demostrado que podía competir con André", se felicitó Song, que de esta manera confirmó las informaciones que había difundido una fuente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot).



"Onana ha sido apartado del grupo, nos complicamos un poco la vida", explicó esta fuente, precisando que el guardameta del Inter de Milán fue apartado por motivos disciplinarios y que contra Serbia ocupaba su lugar Epassy.



Onana fue titular en la Copa de África de Naciones (CAN) en enero y febrero, en la que Camerún terminó tercera. Con 26 años y 34 partidos como internacional, estuvo bajo los palos de los 'Leones Indomables' en el primer partido en Catar-2022, la derrota 1-0 ante Suiza.



En el Inter, el entrenador Simone Inzaghi alternó en un primer momento entre Samir Handanovic y André Onana, con el primero en la Serie A y el segundo en la Liga de Campeones, antes de que el camerunés se impusiera desde octubre como titular en las dos competiciones.