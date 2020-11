Ribera, de la banca de Bolívar a ser titular en la selección

Escucha esta nota aquí

Llegó su momento. El lateral derecho de Bolívar Óscar Ribera será titular en la selección boliviana este jueves (16:00) frente a Ecuador. La baja de Diego Bejarano, por una lesión muscular, obligó a César Farías a llamar a ‘Yuyi’, primero como una alternativa, pero ahora se convirtió en el número uno en su puesto.

Ribera fue tomado en cuenta en la academia paceña la semana pasada después de cinco partidos disputados, por la Copa Libertadores y la Sudamericana. Prácticamente fue borrado por el exDT Claudios Vivas, pero Wálter Flores le dio una oportunidad para que vuelva a mostrar sus cualidades y lo llamó a la banca. Justo en ese encuentro, Bejarano presentó una molestia y lo suplió.

El domingo, y después de avanzar a los octavos de final del segundo torneo más importante de Conmebol mostrando un buen nivel, Farías lo convocó anticipándose a la posible baja de Bejarano, pues llegó a la concentración con una molestia muscular. Hoy se confirmó que no podrá disputar la tercera fecha de las eliminatorias.

“Me siento importante y contento que me hubieran tomado en cuenta. Tenía la esperanza de ser convocado y gracias a Dios se dio. Si me toca jugar, dejaré la piel en la cancha por la selección. Si no es así, apoyaré a mis compañeros”, declaró Ribera este martes.

Ribera puede ser un aporte importante para la Verde por la velocidad que imprime y la facilidad con la que pasa de defender a atacar. Además, conoce las características de juego de Erwin Saavedra, que irá en el medio campo por ese sector.

Según el ensayo de la última práctica y las modificaciones obligadas por lesión, Farías alineará a Carlos Lampe, en el arco; Ribera, Gabriel Valverde, Adrián Jusino y Jorge Flores, en la defensa; Leonel Justiniano, Saavedra, Juan Carlos Arce y Roberto Fernández, en el medio campo; Víctor Abrego y Marcelo Martins, en la delantera.