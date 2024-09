Ricardo Gareca: "Bolivia es un rival difícil, ya sacó puntos en Chile"

El director técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, habló el lunes en conferencia de prensa previa al crucial partido ante Bolivia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El 'Tigre' se mostró confiado en que Chile podrá recuperarse de la derrota ante Argentina y sumar de a tres en el Estadio Nacional.



"Es importante ganar, estamos como locales e iremos con esa mentalidad. Chile está en un proceso de renovación, les guste o no les guste. Y Bolivia ya le sacó puntos determinantes antes, y lo hizo frente a su gran equipo de antes, por eso no se puede subestimar a nadie. Se respeta a todas las selecciones. Tenemos que saber trabajar", señaló Gareca.



El entrenador argentino reconoció que la derrota ante Argentina dolió, pero confía en que el equipo podrá levantarse rápidamente. "Hay que levantarse. Las Eliminatorias son así. Es una historia que conozco. Cada partido es una historia diferente. Hay lugar para el análisis, para corregir, pero hay que dejar atrás. El primer día duele. Creo que tenemos los argumentos para levantarnos. Ojalá que la gente nos apoye, que no deje de confiar en nosotros, que estamos en condiciones de levantarnos".



"El proceso ya arrancó. Estoy en un proceso en que hay que encontrar resultados rápidos. Las Eliminatorias son muy cambiantes. Me tocó vivir dos procesos en que arrancamos muy atrás. Es muy difícil. El dolor lo tengo, pero en cuatro o cinco días lo podemos transformar. Bolivia es un rival difícil, pero las Eliminatorias entregan oportunidades a todos. Vamos a poner toda la energía para poder recuperarnos", agregó Gareca.



Si bien reconoció que Chile está en la mitad de la tabla, el 'Tigre' se mostró convencido de que el equipo puede pelear por un lugar en el Mundial. "Hay un lote en la mitad de tabla en que vamos a estar todos en la lucha. Es lo que quiero transmitirle a la gente. En eso estoy convencido. Tengo la experiencia de poder saber estas clase de situaciones donde las historias cambian constantemente. A los jugadores les transmití que no quiero lamentos. Hay que respetar los opiniones y las críticas, pero no quiero lamentos. No hay tiempo para eso".



Gareca cerró su conferencia reafirmando su confianza en el plantel y en la capacidad de Chile para levantar y sumar de a tres este martes ante Bolivia en el Estadio Nacional. El partido será clave para ambas selecciones en su camino a la próxima Copa del Mundo.