Ricardo Gareca: “Bolivia está bien anímicamente, futbolísticamente ha mejorado”

Escucha esta nota aquí

En la última conferencia de prensa previa al partido ante Bolivia, Ricardo Gareca se mostró optimista con respecto a las chances de Perú de clasificarse al Mundial Catar 2022. Asimismo, agregó que, salvo Brasil y Argentina, las demás selecciones han sido tan irregulares como la de Perú que el argentino dirige.



Así fue la conferencia de prensa de Ricardo Gareca

Gianluca Lapadula:

“Si bien en los últimos partidos no ha marcado, estamos convencidos de que tendrá que ver con una mera casualidad. Son circunstancias que pasan. Lo importante es que el equipo tenga camino para llegar a gol y que los delanteros tengan situaciones de gol. En la medida que se presenten esas situaciones, en cualquier momento se puede revertir esa situación. Lo veo bien. Tranquilo, trabajando, muy enfocado. Es necesario. Si hay alguien que tiene revanchas, precisamente son los delanteros. Cuando uno está enfocado, mentalizado, metido en el partido, siempre tiene chances. Eso es fundamental para un delantero”.

Posibilidades de ganarle a Bolivia:

“No va a ser fácil. Bolivia está bien anímicamente, futbolísticamente ha mejorado. Tenemos que sacar cada compromiso, enfrentar y tratar de resolverlo. Es importante mentalizarse para cada partido. Es lo que estamos haciendo. Veo bien a los muchachos. Los veo trabajar bien. Sabemos de la responsabilidad que tenemos, pero vamos a llegar bien para el día del partido. No creo que veamos una Bolivia que especule. De acuerdo a declaraciones, a lo que hemos visto, cuando sale decidida a atacar, lo hace. No aísla a sus jugadores. Permanentemente tiene gente que llega, que se suma al ataque. Van a venir con mentalidad de ganar el partido. Lo tenemos claro”.

Aforo en el Estadio Nacional:

“Ojalá pudiera concurrir más gente. En los demás países están concurriendo mayoritariamente. Nos gustaría que amplíen el aforo, pero son medidas del Estado. Sabemos que los que van a ir, nos van a apoyar. Nos queda esa tranquilidad. El equipo va a tener el apoyo suficiente”.

Pedro Aquino:

“No queremos apurar ni forzar absolutamente nada. Está en proceso, está con nosotros, pero en proceso de sentirse de la mejor manera. Para el partido con Bolivia necesitamos estar al 100%. No sé si le van a dar el alta para hacer fútbol este jueves. Si le dan el alta, lo consideramos. Si no, lo consideramos contra Venezuela”.

Paolo Guerrero:

“Está haciendo su recuperación. Lo vemos muy bien de ánimo. Aparentemente se le está solucionando el problema. El año que viene ya arrancará con todo. Las perspectivas, me parece, apuntan a eso”.

Jefferson Farfán:

“Lo vemos muy bien. Tratándose de Jefferson, hay momentos en los que lo voy a poder utilizar y hay momentos en los que no, porque necesita su tiempo de recuperación. Tiene una edad y un proceso, nos interesa que llegue bien al partido”.

Suma de puntos

“Tenemos que resolver el partido ante Bolivia. De nada sirve proyectarse y empezar a hacer cuentas sin ir resolviendo los pasos que tenemos que dar. El primer paso es Bolivia y para eso hay que estar muy mentalizados”.

Alexander Callens:

“Creo que no tiene ningún problema, más allá de que cada vez que hay un entrenamiento tenemos los recaudos necesarios. Recién mañana sabré si contamos con Callens o no. Si un día antes no está en condiciones, es difícil que arriesguemos”.

Si Aquino y Tapia pueden jugar juntos:

“Tienen una posición prácticamente igual en sus equipos. Tengo que ver que el equipo no pierda claridad ofensiva. En estos momentos es poco probable que jueguen juntos. Por lo menos ante Bolivia no está en mi cabeza”.

Falta de regularidad de la selección

“Tuvimos grandes partidos también. El partido con Chile fue un partido muy grande. Perú ganó con justicia. El fútbol es muy cambiante. Me parece que no es solo un tema nuestro. Podemos tener mejores partidos que otros y nos pueden superar, como nosotros superamos en otros momentos. Estamos con confianza. No confiados, que es diferente. Veo que reina la confianza. Ojalá podamos tener buen nivel de juego. Es fundamental para sacar partidos adelante. Tengo la sensación de que estamos mejor en esta última etapa”. /Todo Sport

Lea también Fútbol Periodista de Perú: “Martins es un delantero que ya quisiéramos tener nosotros” Alex Maticorena, de la Radio La Jefa, destacó al delantero boliviano y también al arquero Lampe, en la previa del partido por eliminatorias entre Perú y la Verde

Lea también Fútbol Moisés Villarroel: “Debemos acostumbrarnos a ganar, tenemos equipo para hacerlo” El mediocampista de la selección nacional dio su impresión para el partido con Perú en Lima, este jueves por la eliminatoria sudamericana

​