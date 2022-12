Rice no se entrenó con Inglaterra a tres días de los cuartos de final contra Francia

El centrocampista inglés Declan Rice no entrenó este miércoles con sus compañeros , a tres días del partido de cuartos de final del Mundial 2022 contra Francia, constató la AFP.

Su ausencia sería muy perjudicial para los 'Three Lions' y su seleccionador, Gareth Southgate, quien no cuenta con un verdadero sustituto: Mason Mount o Kalvin Phillips son jugadores más ofensivos y Conor Gallagher, con cuatro internacionalidades, parece demasiado inexperto.

Al contrario de lo que dijeron las primeras informaciones de la prensa británica, su familia no estaba en la casa y no estuvo en presencia de hombres armados, pero el jugador, quien todavía no ha decidido si volverá a Qatar para lo que queda de torneo, quería asegurarse de que estuvieran seguros en su ausencia.