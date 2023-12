Riquelme lidera protesta de miles de simpatizantes de Boca por suspensión de elecciones

Estaba previsto que los comicios entre el oficialismo liderado por Riquelme y la oposición, que tiene como candidato a vicepresidente al exmandatario Mauricio Macri, se realizaran este domingo, pero la justicia las postergó por la falta de acuerdo entre las partes por una presunta irregularidad en la cantidad de socios habilitados para los comicios.



La movilización, que reunió a unos decenas de miles de hinchas, se realizó en la tarde del domingo bajo una tenue llovizna. Los manifestantes recorrieron poco más de un kilómetro que hay entre el parque Lezama y el estadio La Bombonera,



Los hinchas de Boca acompañaron a Riquelme, considerado uno de las figuras históricas del club en su reclamo en contra de una posible intervención judicial del club, y al mismo tiempo ratificaron su apoyo al ídolo, que se postula a presidente del club junto a Jorge Ameal. La pareja opositora está compuesta AndrésA Ibarra y Mauricio Macri.



Riquelme estuvo rodeado por varios dirigentes y exjugadores de Boca, entre ellos Marcelo Delgado, Blas Giunta, Antonio Barijho y Diego Soñora, a bordo de una camioneta en la que el exjugador cantó como un hincha más entre bombos, trompetas y banderas auriazules.



"Tiene miedo, Macri tiene miedo", cantaron los fanáticos que acompañaron a Riquelme al llegar a la cancha de Boca, en una columna en la que había pancartas en las que se podía leer "ganen en las urnas, no en la Justicia" o "no quieren ganar las elecciones, quieren tomar el club por la fuerza".



"Nos quieren intervenir el club. El señor (en referencia a Macri) quiere intervenir nuestra institución. Por eso no nos deja votar. Pero el club es de los hinchas, y yo me siento orgulloso de ser bostero", dijo Riquelme ante los hinchas.



"Hoy nos quitaron la posibilidad de disfrutar de un gran día. Hoy teníamos que votar, disfrutando de estar pisando el campo de juego, de una fiesta", dijo el exvolante. "El club es de todos ustedes. No nos pueden intervenir el club, eso es lo que quieren, no se dejen comer la cabeza con otra cosa", agregó.



Las elecciones en Boca todavía no tienen fecha de realización, y se espera en los próximos días que se resuelva la apelación que hizo la directiva de Boca a la postergación que dictaminó la jueza Alejandra Abrevaya, del juzgado 11 de Buenos Aires.



Si las medidas judiciales se aceleran, las elecciones en Boca podrían realizarse el domingo 17 de diciembre, pero si la causa continúa, los comicios se demorarán porque luego llegarán las fiestas de fin de año, y en enero los tribunales están cerrados por vacaciones.