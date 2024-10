River busca el milagro ante su público y Atlético Mineiro quiere sellar su pase a la final

River Plate buscará este martes una remontada épica ante su público en el encuentro de vuelta de la semifinal de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, que viene de imponerse por 3-0 en la ida y pretenderá llevarse a Belo Horizonte su pasaporte a la final.



El ‘Millonario’, conducido por Marcelo Gallardo, deberá tener “una noche perfecta”, tal como lo expresó su entrenador para descontar los tres goles de diferencia que logró el ‘Galo’ en el primer duelo de la serie.



“Es un equipo que no va a flaquear (...) más allá de no haber sido regular, y eso nos da ilusión de que nos podemos sentir seguros en estas instancias”, agregó Gallardo.



Para este compromiso, River pretenderá recuperar al lateral Marcos Acuña, que en el partido de ida en Brasil sufrió una inesperada lesión en la entrada en calor y debió ser reemplazado por Enzo Díaz.



Con respecto a la formación inicial para este duelo, el cuerpo técnico planifica una formación ofensiva con tres delanteros: el colombiano Miguel Borja, Facundo Colidio y Pablo Solari, más Ignacio Fernández o Manuel Lanzini y la duda de Maximiliano Meza.



En la antesala de este duelo fue convocado un ‘banderazo’ en la concentración de la plantilla ‘millonaria’ para alimentar la ilusión de la épica.



En el torneo local, River este viernes empató sin goles como visitante ante Defensa y Justicia con un equipo alternativo y se encuentra lejos de la disputa por el título.



Atlético Mineiro, en tanto, llega a Buenos Aires con la tranquilidad del 3-0 logrado en casa y la confianza de su técnico argentino Gabriel Milito, que expresó: “Tengo muy claro que River es un equipo que no se va a entregar, pero también tengo muy clara la fortaleza de nuestro equipo. La mentalidad de nuestros jugadores es ir a la cancha de River y hacer un gran partido, con mucha seriedad y con mucho espíritu competitivo”.



El entrenador del ‘Galo’ llegará al duelo en el Estadio Monumental sin sus hombres de creación, los lesionados Bernard y Matías Zaracho, y tendrá la posibilidad de repetir a Guilherme Arana en el lateral izquierdo junto con Paulinho y Rubens en el mediocampo.



Sin embargo, el momento de Deyverson y su gran actuación con dos goles en el partido de ida podrían generar su inclusión por Rubens para acompañar a Hulk en la ofensiva.



Atlético Mineiro viene de lograr el pasaporte a la final de la Copa de Brasil, pero el fin de semana, con una alineación sin titulares, perdió de local ante Inter de Porto Alegre por 3-1 por la 31º primera jornada del Brasileirao, que lo ubica en la novena posición muy lejos del líder Botafogo.



El partido en Buenos Aires será a todo o nada y por un pasaporte a la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará el 30 de noviembre justamente en el Estadio Monumental de Buenos Aires.



En la otra semifinal, Botafogo buscará este miércoles sellar su pase a la final cuando visite a Peñarol en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, al que llega con una amplia ventaja tras imponerse por 5-0 en el duelo de ida en Brasil.



- Probables formaciones



River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz o Leandro González Pírez, Marcos Acuña; Santiago Simón, Matías Kranevitter, Nacho Fernández o Manuel Lanzini; Pablo Solari o Maxi Meza, Miguel Borja y Facundo Colidio. Entrenador: Marcelo Gallardo.



Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Rodrgio Battaglia y Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Paulinho y Guilherme Arana; Hulk y Rubens o Deyverson: Entrenador: Gabriel Milito.



Árbitro: Jesús Valenzuela.



Hora: 20:30 HB



Estadio: Antonio Vespucio Liberti ‘Monumental’, del barrio porteño de Núñez, en Buenos Aires.