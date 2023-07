River celebra título de la Liga argentina frente a Racing en última fecha

El 'millonario' se aseguró el título en la 25ª jornada y llega a la fecha de cierre con 58 puntos, nueve más que Talleres de Córdoba (49), que a su vez se asegurará el segundo puesto con lograr un empate en su visita a Newell's Old Boys, en Rosario.



El clásico ante Racing le sirve a River como una última prueba antes de encarar los octavos de final de la Copa Libertadores, donde jugará frente al Inter de Porto Alegre el 1 y 8 de agosto, con la ida en Buenos Aires y la revancha en el estadio Beira Rio, en la capital de Rio Grande do Sul.



San Lorenzo, tercero con 46 unidades y que le discutió el título durante varias jornadas a River, todavía no se aseguró el tercer puesto para lo cual necesita un resultado positivo frente a Tigre, mientras que Defensa y Justicia, cuarto con 44, acudirá a Santa Fe para visitar a Unión.



La última jornada es trascendente para los equipos situados entre los primeros puestos, ya que necesitan sumar de cara a la tabla anual de 2023, que incluirá la Copa de la Liga, que se disputará en el segundo semestre, y de los que estén entre los 10 primeros surgirán los clubes que jugarán las copas internacionales de 2024.



River, como campeón de la Liga, ya se aseguró su lugar en la Copa Libertadores de 2024, en la que estará acompañado por el ganador de la Copa de la Liga, que se inicia en agosto, y el campeón de la Copa Argentina-2023.



También hay varios equipos que luchan por evitar uno de los dos descensos a segunda división, y si bien Arsenal está muy complicado por ser el último tanto en la tabla de posiciones como en la lista de promedios, otros intentan salir de puestos complicados, entre ellos dos históricos como Independiente y Vélez, que han cumplido campañas decepcionantes.



En este contexto, Independiente se enfrentará con un Boca en alza luego de varias semanas de paso irregular y que, al igual que River, apunta a los octavos de la Libertadores, donde tendrá como adversario al Nacional uruguayo.



El partido entre Vélez y Huracán, clave para definir los descensos, será además el último del defensa uruguayo Diego Goldín, quien a los 37 años decidió poner punto final a su carrera profesional, informó a la AFP una fuente del club de Liniers.



La última fecha comenzará el viernes con los cotejos Unión-Defensa y Justicia, Argentinos-Estudiantes, Newell's-Talleres, Belgrano-Rosario Central y River-Racing, mientras que el sábado chocarán Central Córdoba-Atlético Tucumán, Sarmiento-Banfield, Independiente-Boca y Tigre-San Lorenzo.



El domingo se cerrará el certamen con Lanús-Barracas Central, Arsenal-Colón, Gimnasia y Esgrima-Platense, Huracán-Vélez y Godoy Cruz-Instituto.