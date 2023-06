River contra las cuerdas recibe a Fluminense, que busca los octavos de la Libertadores

La quinta jornada del Grupo D encuentra al 'Flu' al tope con 9 puntos. Un triunfo le garantizará el pase a octavos y hasta un empate podría serle útil, mientras mira por encima de The Strongest (6), Sporting Cristal y River (4), en el fondo de la tabla por diferencia de gol.



Para sorpresa general, el equipo 'Millonario’ ya no tiene margen de error y está forzado a lograr la victoria para no depender del cruce también el miércoles entre The Strongest y Sporting Cristal, ya que un empate ante el 'Flu' y un triunfo del equipo boliviano lo dejarán sin chances de seguir en la Libertadores, a una fecha del cierre de la fase de grupos.



River todavía depende de sí mismo pero necesita ganar para evitar despedirse tempranamente del gran objetivo de la temporada y sufrir una eliminación de consecuencias imprevisibles, más allá de su excelente situación en la Liga argentina, que lidera con comodidad.



El equipo dirigido por Martín Demichelis llega al choque contra el once carioca en un clima de tensión tras la tragedia del sábado en el estadio Monumental, cuando un hincha murió al caer de una tribuna, lo que derivó en la suspensión del partido que disputaba contra Defensa y Justicia.



Por su parte, Fluminense llega tonificado tras derrotar 2-1 a Red Bull Bragantino el domingo por la novena fecha del Brasileirao-2023, en el que ocupa el sexto escalón, a cinco puntos del líder Botafogo.



Sin embargo, el entrenador Fernando Diniz no tiene del todo clara la formación a causa de las lesiones que sufren el lateral Marcelo, casi descartado para el viaje a Buenos Aires, mientras que Keno y Nino serán evaluados para ver si están en condiciones.



"El partido con River será decisivo, distinto al del Maracaná (que Fluminense ganó 5-1). Será muy intenso, porque River juega en su casa, un partido de ida y vuelta. Nosotros venimos muy bien. Hemos levantado el nivel. Fue importante ganarle a Bragantino y llegar con todo al partido en el Monumental", remarcó Germán Cano, el artillero argentino del Fluminense.



El encuentro se jugará desde las 20:00 locales (00H00 GMT del jueves), con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.



Estas son las posibles formaciones:



River: Franco Armani - Andrés Herrera, Paulo Díaz o Robert Rojas, Leandro González Pirez y Milton Casco - Rodrigo Aliendro - Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco - Miguel Borja y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.



Fluminense: Fábio – Samuel Xavier, Nino, Manoel, Esquerdinha – André, Lima o Matheus Martinelli y Ganso – Jhon Arias, Lelê o Keno y Germán Cano. DT: Fernando Diniz