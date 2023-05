River defiende liderazgo en la Liga argentina mientras pone un ojo en la Libertadores

El equipo de la banda roja comanda las posiciones con 37 puntos, cinco unidades más que el escolta San Lorenzo (32) y siete por encima del tercero Talleres (30), con el que perdió en la fecha pasada en Córdoba (2-1), derrota que marcó el final de un invicto de diez partidos para el cómodo puntero.



- Fin de la racha positiva -

River se consolidó como líder con una formidable racha de nueve triunfos en diez partidos, pero esa racha se terminó en Córdoba donde Talleres se impuso con un doblete de Rodrigo Garro y le agregó una pizca de sabor a un torneo en el que los Millonarios habían tomado una enorme distancia.



"Hay que seguir trabajando con humildad, armonía, respeto a la profesión. En el fútbol hay que ganar partidos y ser precisos. No digo que mi equipo se haya relajado, pero vuelvo a decir que no hay campeón con 37 puntos. Conocimos la derrota después de 10 partidos. Nos vamos a reponer de esto", aseguró el entrenador Martín Demichelis.



La derrota generó las primeras críticas hacia Demichelis, a quien se le cuestionaron un par de cambios y la disposición táctica, al mismo tiempo que el DT tiene que evaluar si ante Platense alineará a los titulares habituales o dispondrá un equipo alternativo.



- Un ojo en la Libertadores -

Después del cotejo del domingo ante el 'Calamar', River deberá viajar a Lima para visitar a Sporting Cristal, rival directo en un grupo D de la Copa Libertadores en el que está último por diferencia de gol, y lejos del brasileño Fluminense, que tomó buena ventaja luego de tres fechas.



Luego de la durísima caída ante Fluminense en el Maracaná (5-1), River debe conseguir un buen resultado en Lima, para luego buscar la clasificación en casa ante el conjunto carioca y el boliviano The Strongest.



Del otro lado Platense, que pelea por no descender, viene de conseguir un tonificante triunfo sobre el alicaído Racing (3-0), un resultado que también le brindó alivio al director técnico Martín Palermo, que afrontará una visita especial al estadio Monumental, en su condición de máximo goleador histórico de Boca y muchas veces verdugo de River.



El cotejo entre los Millonarios y Platense cerrará la fecha el domingo, por lo que el líder entrará a jugar a sabiendas de lo sucedido con San Lorenzo, que el sábado recibirá a Instituto de Córdoba.