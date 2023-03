River gana y se sube a la cima de la Liga argentina

"No estuvimos a la altura . Fuimos muy imprecisos, y cuando nos estábamos acomodando, nos hicieron un gol. Al hincha de Boca le digo que seguiremos trabajando. Las cosas no salen como uno quiere, pero pedimos paciencia. Cuando (los hinchas) tuvieron paciencia, el equipo se repuso y l legó el campeonato", dijo el DT de Boca, Hugo Ibarra, luego de la derrota.

Fue una semana complicada para Ibarra, que debió ser internado por una hemorragia nasal y en este sentido reconoció que tuvo "un dolor de cabeza, me automediqué, cosa que no corresponde y tuve un pico de (alta) presión. No recomiendo a la gente que hagan lo que yo hice. Ahora estoy bien".