River Plate visita al ascendido Belgrano en segunda fecha de la Liga argentina

River Plate, entonado con su debut con victoria, visitará al ascendido Belgrano de Córdoba en el partido más destacado de la segunda fecha de la Liga argentina de 2023, que se disputará entre el viernes y el lunes.



El equipo de la banda roja, ahora con Martín Demichelis como conductor tras la salida del emblemático Marcelo Gallardo, debutó con un sólido triunfo 2-0 de visita ante Central Córdoba, con un funcionamiento ajustado, sostenido en un buen balance entre defensa y ataque.



De su lado, Belgrano consiguió rescatar un valioso empate 0-0 a domicilio ante Racing, uno de los candidatos a la corona, que no logró vulnerar a un conjunto cordobés correoso, que le opuso tenaz defensa.



"Me gustó volver a ver la defensa sólida. En la fase ofensiva estuvimos muy bien, además de los dos goles generamos varias situaciones. Me voy contento. Hay cosas por mejorar. Después de siete semanas muy intensas (de preparación) hicimos un buen partido. El equipo necesita rodaje, recién empezamos", evaluó Demichelis.



El duelo entre Belgrano y River, además, adquirió matices de clásico después de que el 'Pirata' cordobés mandó al descenso a los mllonarios en una histórica repesca en junio de 2011, en la única vez en que el poderoso equipo de la banda roja perdió la categoría.



De su lado, Boca, que también comenzó el campeonato con un éxito a expensas de Atlético Tucumán (1-0), en el que mostró las mismas virtudes y defectos de la temporada pasada, regresará a La Bombonera para recibir a Central Córdoba.



Por su parte, Racing, que buscará su primer triunfo en el certamen, visitará a Argentinos Juniors, en otro de los duelos atractivos de la segunda fecha.



La apertura será la noche del viernes con los encuentros de Newell’s Old Boys-Vélez y Tigre-Rosario Central, mientras que el sábado se medirá Sarmiento-Barracas Central, Arsenal-Estudiantes, Belgrano-River, Lanús-San Lorenzo y Argentinos-Racing.



El domingo se enfrentarán Independiente-Platense, Boca-Central Córdoba, Atlético Tucumán-Talleres, Unión-Instituto de Córdoba, y Godoy Cruz-Colón, y el cierre, el lunes, tendrá a Gimnasia La Plata-Defensa y Justicia y Huracán-Banfield.