River, puntero en Argentina, busca ampliar ventaja en ruta hacia el título

"Tenemos un buen andar en la Liga. Hay que reconocer que estamos bien, pero eso no significa que ya hayamos ganado algún título. Hay que ser muy precavidos, porque cuando bajemos la guardia nos vamos a confundir. Ya vieron todos que cada partido es un combate muy difícil de sacar adelante", advirtió el entrenador Martín Demichelis.

"Quedan 12 partidos, casi la mitad del torneo, son 36 puntos en juego. Y si no sumamos muchos, no vamos a alcanzar el título. Estamos bien, pero hay que seguir mejorando, porque tenemos que pelear esta Liga hasta el final. Nunca hay que bajar la guardia", insistió el novel conductor del líder del campeonato.