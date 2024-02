River y Boca empatan 1-1 en el superclásico del fútbol argentino

Pablo Solari (48) puso al frente a River y Alan Medina igualó a los setenta minutos para los 'xeneizes'.



Como era de esperarse, River empezó el encuentro con un planteo avasallante, decidido a arrinconar a Boca contra su campo, en un lapso que abarcó los primeros 15 minutos de acción donde el local asfixiaba a la visita con una presión constante en todos los sectores.



Le costó a Boca salir de ese sofocón, aunque resistió con tenacidad en defensa. Mejoró cuando pudo tener más la pelota en el mediocampo y Kevin Zenón encontró espacios para asociarse con Lautaro Blanco por el carril izquierdo.



Zenón se animó con un zurdazo desde fuera del área que salió cerca del ángulo derecho, en la mejor llegada de Boca en la primera parte.



Respondió River en una buena jugada colectiva que inició Nacho Fernández y terminó en un gran toque de Colidio sobre el cierre de Advíncula, pero su derechazo rebotó en el caño izquierdo.



Boca pasó a emparejar el desarrollo, con una buena tarea del joven Jabes Saralegui, una sorpresa que dispuso el DT Diego Martínez en la formación inicial, y no hubo más llegadas claras en la primera parte.



La emoción que había faltado despertó en el amanecer del segundo tiempo, cuando River se puso en ventaja en una jugada veloz sobre la izquierda en la que Enzo Díaz envió un pase al vacío para Pablo Solari, que escapó solo entre los dos centrales, definió, 'Chiquito' Romero dio un rebote largo y el delantero aprovechó para batirlo en la segunda oportunidad.



Sintió Boca ese impacto y por un rato River retomó el control del partido. El DT Diego Martínez dispuso la salida del uruguayo Edinson Cavani, intrascendente en el ataque y de nuevo lejos del gol.



Por la izquierda encontró Bocae terreno favorable para avanzar, y Lautaro Blanco avisó con un centro cerrado que casi sorprende a Franco Armani, y poco después llegó la igualdad. Nueva escapada de Blanco, que desboró al charrúa Sant’Anna y mandó el centro atrás que Merentiel no pudo atacar pero sí lo hizo Medina, libre para definir con un tiro rasante.



Quedaban unos veinte minutos en los que el duelo se hizo abierto y entretenido, y los dos tuvieron ocasiones para quedarse con el triunfo.



El colombiano Miguel Borja, que llegaba entre algodones por una dolencia muscular, entró a los 65 y metió un cabezazo que exigió a Romero, y en la misma acción el arquero de Boca se estiró para arañar un remate de Sant’Anna que buscaba el rincón izquierdo.



Colidio, de lo mejor del ataque local, tuvo otra ocasión en remate apenas alto, y en tiempo de descuento el juvenil Mastantuono recibió solo por la derecha y su remate rozó el larguero. Boca, por su lado, tuvo su ocasión en un centro de Zenón que Merentiel no pudo desviar lo suficiente para que el balón llegara a la red.



El 1-1 terminó por quedarle bien al superclásico, con dos equipos que rindieron en buena forma, y en el que Boca supo controlar a River para firmar una justa igualdad.



El encuentro fue dirigido por Yael Falcon Pérez y así formaron los equipos:



River: Franco Armani - Andrés Herrera (Agustín Sant’Anna, 58), Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz - Rodrigo Villagra (Nicolás Fonseca, 77) - Ignacio Fernández (Franco Mastantuono, 77), Claudio Echeverri (Rodrigo Aliendro, 58) y Esequiel Barco - Pablo Solari (Miguel Borja, 65) y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.



Boca: Sergio Romero - Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal y Lautaro Blanco - Jabes Saralegui (Lucas Blondel, 65), Cristian Medina (Nicolás Valentini, 79), Ezequiel Fernández y Kevin Zenón (Frank Fabra, 88) - Miguel Merentiel (Darío Benedetto 88) y Edinson Cavani (Luca Langoni, 65). DT: Diego Martínez.