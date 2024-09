Roberto Carlos Fernández continuará su carrera en el FC Akron Tolyatti de Rusia

Roberto Carlos Fernández ha decidido no continuar su carrera en Bolívar y regresará al fútbol europeo. El lateral izquierdo se unirá al Akron Tolyatti, un club de la Premier League de Rusia, donde ya tuvo una experiencia reciente en el Baltika, equipo con el que terminó perdiendo la categoría, pero se estableció como titular indiscutible.



Con 25 años, Fernández busca seguir acumulando experiencias en el extranjero, y el Akron representa una oportunidad inigualable para continuar en el fútbol de élite. Este será su tercer club en Europa, habiendo pasado anteriormente por la Cultural Leonesa en España antes de regresar a Bolivia para jugar en Bolívar y luego ser cedido al Baltika.



El Akron Tolyatti, fundado en 2018, ha tenido un ascenso notable en su corta historia, logrando varios éxitos que le han permitido alcanzar la máxima categoría del fútbol ruso.



Se espera que Roberto Carlos Fernández se incorpore pronto al club, aunque no podrá unirse a los entrenamientos hasta mediados de septiembre, tras finalizar su participación con la selección boliviana en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, donde primero enfrentarán a Venezuela y luego visitarán a Chile.



Por el momento, Fernández no se ha pronunciado sobre su nuevo club, ya que se mantiene enfocado en su compromiso con la selección. Sin embargo, recientemente mencionó que estaba muy cerca de fichar por un equipo europeo.