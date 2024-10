Robson Matheus, el volante que se ganó la titularidad a puro cañemo

Robson Matheus tiene 22 años y se ha convertido en un jugador importante en la selección nacional. Ya tenía convocatorias en la selección mayor, pero no había logrado ser el jugador inamovible del medio, hasta que Óscar Villegas se sentó en el banquillo. Con él, Matheus se afianzó como volante de corte y de generación. Hizo un gran partido ante Venezuela y repitió contra Chile. Para el choque ante Colombia, este jueves desde las 16:00 en Villa Ingenio, su presencia está confirmada. Se lo nota sereno, seguro de sí mismo.



“Su acercamiento a Dios le ayuda mucho”, dicen desde su entorno, además de destacar lo centrado que es, su predisposición para escuchar y para no desviarse de lo que él mismo ya proyectó para su vida profesional, centrada en el fútbol. Da la impresión que cuando tiene calzada la Verde, no le pesa, juega tranquilo y hasta se divierte. Llegar a la selección no fue fácil (para quién lo fue).



Comenzó a destacar a muy temprana edad, siendo campeón de futsal y uno de los mejores en la escuela de Milton Melgar. Cuando cumplió 10, su padre brasileño, de quien heredó el nombre, se lo llevó al Corinthians, que ya tenía referencias del chico boliviano. Ahí se formó, ahí aprendió lo que hoy demuestra, y afianzó su carácter pasando por clubes como Portuguesa, Palmeiras y hoy Always Ready, que es su club en la actualidad. Tiene ‘ADN’ de selección porque jugó en las menores, hasta que llegó a la mayor.



El fútbol fue su prioridad de siempre y tuvo el apoyo de su padre y de su madre, la boliviana Gina Benegas, que no dudó incluso en trasladarse hasta Brasil para cuidar, sobre todo, su alimentación.