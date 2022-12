Rodrigo De Paul cree que perder con Arabia Saudita fue "positivo"

"Fue sumamente positiva (la derrota del debut). Nos encontramos en una situación a la que no estábamos acostumbrados, hacía mucho que no perdíamos. Ahí se ve un poco el carácter, qué tipo de grupo somos. Era un momento para levantarnos entre nosotros, para entender que era una situación particular", comentó en una conferencia de prensa al ser preguntado sobre el valor como revulsivo de aquella primera derrota.