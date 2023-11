Rodrigo Venegas, DT de Oriente: "Me duele ver gente que se conforma con que tu equipo pierda"

Oriente Petrolero derrotó a Vaca Díez y ahora piensa en Always Ready y Wilstermann. Serán sus últimos dos partidos para finalizar la temporada, y además para zafar del descenso.

Sobre el próximo partido ante Always, Venegas comentó que conoce a los jugadores, pero que desconocía el planteamiento que podría poner Óscar Villegas en cancha:

"Conozco a los jugadores, pero no pasa por ahí el partido. Dependerá de cómo nos paramos nosotros y cómo nos organizamos defensivamente. Desconozco lo que pase por la cabeza de Óscar Villegas, no sé si tendrán cambios o demás (por su objetivo en Copa boliviana)", sentenció.

"Me duele ver gente que se conforma con que tu equipo pierda, no lo comparto. Miré el partido, y me parece un partido normal", dijo despejando especulaciones de algún arreglo o alguna derrota intencionada.