Rodrigo Venegas: "No podemos ganar todos los partidos por cinco goles"

Rodrigo Venegas puso paños fríos a la victoria 5-1 a Real Santa Cruz. Si bien el resultado fue aplastante, el trámite del encuentro no tuvo la misma tónica. Los 'leones del Pajonal' descontaron y encerraron a Blooming, inclusive con el 4-0 en contra.

Fue "importante por el resultado y los primeros minutos", empezó su análisis el entrenador chileno. "En el segundo tiempo no jugamos como debíamos, entregamos el balón, cedimos en el terreno de juego, eso nos llevó a estar más tiempo cerca de nuestro arco y defendernos innecesariamente", añadió.

Venegas entiende que pudo haber tenido un mayor control del partido, pero de todas formas dijo estar "contento por los goles, los tres puntos y mantener un comienzo regular", esperando un buen "empujón para el sábado" (juegan de visitante ante Independiente de Sucre a partir de las 19:30.

El estratega celeste no quiere subirse a las nubes. "No todos los partidos son iguales (...) no nos podemos confundir, no todos los partidos los podemos ganar por cinco de diferencia, habrá partidos que serán mas cerrados".

Venegas también habló sobre las sensaciones del torneo pasado y la necesidad de continuar compitiendo en la liga doméstica. "Siento que lo que se hizo el semestre pasado fue importante desde lo emocional y grupal. La forma de cómo el equipo compitió, te deja una sensación agradable, a ellos les gustó competir".



Finalmente, cerró mencionando que en Blooming aún hay espacio para mejorar. "Lo podemos hacer mejor, estuvo entretenido pelear el título (Apertura), a todos los que vivimos del deporte nos gusta competir y ganar".

