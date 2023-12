Rodrigo Venegas: “Siento que fue un partido tranquilo”

Rodrigo Venegas volvió a salvar a un equipo cruceño del descenso. En 2021 lo hizo con Blooming, mientras que en la presente temporada se vistió de ‘bombero’ en Oriente Petrolero.



El estratega chileno conversó con el programa “Laboratorio Fútbol” luego del partido ante Wilstermann y no ocultó su felicidad por la obtención de los tres puntos.



“Ni en mi mejor sueño se me hubiera ocurrido dirigir a los dos grandes cruceños, y más en situaciones tan complejas como el descenso. Soy un agradecido con Blooming y Oriente”.



“Habíamos jugado dos partidos muy duros con el descenso en la espalda. Ante Aurora empezamos el partido en el descenso indirecto, mientras que con Vaca Díez estábamos en el directo. Esa carga emocional es muy grande para los futbolistas. En este encuentro dependíamos de nosotros y eso transmitió tranquilidad”, añadió.



Finalmente, aseguró que Oriente fue amplio dominador del partido.



“Enfrentamos este partido con mayor confianza. Fue un partido tranquilo, si bien Wilstermann se aproximó en algunas ocasiones, no sentimos que estábamos en riesgo. Gracias a Dios se abrió el partido con un balón parado y eso nos ayudó a tener mayor tranquilidad”, concluyó.