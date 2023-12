Ronaldinho querría ver a Mbappé ganar el Balón de Oro con el PSG

"Un gran jugador como él puede tener la oportunidad de ganar el Balón de Oro con cualquier equipo, pero a mí me encanta el PSG, me encantaría que lo ganara con el PSG", declaró el campeón del mundo 2002.



"Ojalá que lo gane. Buen amigo, grandísimo jugador. Me encanta su estilo de juego", continuó, al ser preguntado por la AFP durante los Campeonatos del mundo de teqball en Bangkok (Tailandia).



El capitán de la selección francesa, en búsqueda de la más prestigiosa recompensa individual, uno de los pocos trofeos que todavía no ha logrado, terminó tercero este año, su mejor clasificación.



"Ganar las competiciones más grandes va a ayudarle mucho", valoró Ronaldinho, célebre número 10 del PSG de 2001 a 2003 durante dos años que marcaron a los aficionados parisinos.



"El PSG es un gran club", insistió el brasileño, ahora convertido en embajador del teqball, un nuevo deporte que combina elementos del fútbol y del tenis de mesa.



El año 2024 de Mbappé se anuncia cargado, con una eventual fase final de la Liga de Campeones con su club y la Eurocopa-2024 con los Bleus.



El goleador de 24 años debe gestionar también una situación contractual incierta. Su contrato con el PSG llegará a su fin en junio de 2024 y será libre de comprometerse con el club de su elección para la próxima temporada a partir del 1 de enero, con el Real Madrid interesado en el francés desde hace varios años.



El PSG sigue siendo uno de los favoritos en la Liga de Campeones, el objetivo prioritario del propietario catarí, a pesar de que el boleto a los octavos se decidirá en la última jornada de la fase de grupos, el 13 de diciembre en Dortmund, aseguró Ronaldinho.



"Es difícil, como todos los años, siempre es muy difícil (ganar la Champions). No va a ser fácil pero tiene un gran entrenador, grandísimos jugadores, entonces todo es posible", continuó el exjugador de FC Barcelona y AC Milan.



El entrenador parisino Luis Enrique, con quien el brasileño jugó en el Barça una temporada, entre 2003 y 2004, es un "muy buen entrenador. Como jugador, fue grandísimo. Como entrenador no tuve la suerte de trabajar con él pero he visto todo lo que ha hecho (...) espero que las cosas salgan muy bien para él".