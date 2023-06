Ronaldo asegura que "nunca" renunciará a jugar con Portugal

"Nunca renunciaré a venir aquí (a la selección), porque siempre es un sueño. Alcanzar las 200 internacionalidades no es algo que pueda alcanzar cualquiera, esto demuestra el amor que tengo por mi país y por mi selección", declaró Ronaldo en conferencia de prensa en Reykjavik.



El delantero de 38 años, que actualmente juega en el club saudita del Al-Nassr, batió en marzo el récord de internacionalidades en el fútbol masculino, al alcanzar contra Liechtenstein su 197º partido, superando la marca del kuwaití Bader Al-Mutawa.



"Sería espectacular coronar mi 200ª selección con un gol", añadió el nativo de Madeira, que también tiene el récord de goles en el fútbol de selecciones, con 122.



"No persigo récords, son ellos los que me persiguen", bromeó. "Estoy feliz, forma parte de mi motivación para continuar en lo más alto con la selección. Es algo que nunca pensé en poder cumplir".



Junto al delantero compareció el nuevo seleccionador de la Seleçao, el español Roberto Martínez, que confirmó la titularidad el martes de la antigua estrella de Manchester United, Real Madrid y Juventus.



El partido contra Islandia "será una celebración", indicó el exseleccionador belga. "Un jugador que alcanza los 200 partidos es algo único. Un motivo de orgullo para el fútbol portugués", destacó.



Desde la llegada al banquillo de Martínez en sustitución de Fernando Santos tras el Mundial de Catar en diciembre, Ronaldo ha disputado los tres primeros partidos de clasificación para la Eurocopa, firmando sendos tripletes en las victorias contra Liechtenstein (4-0) y Luxemburgo (6-0).



También jugó todo el partido el sábado pasado contra Bosnia, pero no marcó en la victoria lusa por 3-0.