Ronaldo celebra su récord de internacionalidades con doblete ante Liechtenstein

Portugal derrotó a Liechtenstein (4-0) y su capitán Cristiano Ronaldo, que batió el récord de partidos con una selección nacional al llegar a 197, firmó un doblete, este jueves en Lisboa en el arranque de la clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024.



CR7 marcó de penal (51) y de libre directo (63) para completar una goleada que habían abierto Joao Cancelo (8) y Bernardo Silva (47).



El delantero de 38 años, ahora en el club saudita Al-Nassr, jugó su 197º partido como internacional y supera así al kuwaití Bader Al-Mutawa, con el que compartía el récord.



El cinco veces Balón de Oro también tiene el récord de goles en una selección nacional desde el 1 de septiembre de 2021 cuando marcó un doblete ante Irlanda y superó al iraní Ali Daei y sus 109 goles. Con su doblete de este jueves suma 120.



Portugal inició con una cómoda victoria su nueva etapa, con el español Roberto Martínez en el banquillo, en sustitución de Fernando Santos, despedido tras el Mundial de Catar en el que el equipo luso fue eliminado en cuartos por Marruecos (1-0), un torneo que CR7 finalizó como suplente y enfrentado con el técnico.



"Está claro que hay que mejorar y conocer a los jugadores. Pero estoy muy satistecho de lo que hemos conseguido hacer tras solo tres días de trabajo. La actitud del grupo me ha gustado mucho", dijo Martínez, exseleccionador de Bélgica.



Frente a la 198ª nación en la clasificación de la FIFA, Portugal no tuvo que pisar el acelerador. Cancelo abrió el marcador, con un disparo lejano que tocó en Ronaldo, y Bernardo Silva, con un tiro pausado desde el interior del área, amplió la diferencia.



- Fiesta en las gradas -

Antes del tanto del centrocampista del Manchester City, Portugal se había mostrado ineficaz, con varias ocasiones que no aprovechó: entre ellas un cabezazo alto de Ronaldo (22), que luego se encontró con el arquero Benjamin Buchel (27).



Tras una hora de juego llegó la hora de CR7, primero al marcar un penal, forzado por Cancelo, y después con un disparo de falta marca de la casa. Los aficionados corearon el nombre de la leyenda en su primera comparecencia con la selección lusa desde que dejara el fútbol europeo para jugar en Arabia Saudita.



Con su doblete en el bolsillo, Ronaldo fue sustituido por Gonçalo Ramos, el jugador que le quitó la titularidad en Qatar-2022. Los aficionados le despidieron con aplausos y vítores.



Con su triunfo, Portugal se sitúa al frente del grupo J de la clasificación para la Eurocopa. Tiene tres puntos, como Bosnia-Herzegovina, que este jueves batió a Islandia (3-0).



La Seleção continuará su campaña de clasificación para la próxima Eurocopa el domingo en Luxemburgo.