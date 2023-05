Ronnie Fernández, 'Almanaque' González, y Dorny Romero pelean por ser el goleador de la Liga

Real Santa Cruz se puso al día, y Efmamj Jasond González continúa al acecho. El delantero colombiano no pudo anotar en la victoria de su equipo ante Oriente Petrolero, pero sigue en el segundo lugar de la tabla de goleadores.

El líder de los máximos anotadores es Ronnie Fernández . El chileno continúa liderando la tabla, a pesar de no haber anotado en los últimos dos cotejos de Liga. La última vez que festejó, fue en la derrota de su Bolívar por 1-3 ante Wilstermann.

La diferencia entre ambos, es que Fernández anotó 5 de sus 9 goles mediante penales , mientras que González tiene un solo penal anotado. 'Almanaque' tiene mejor efectivad y porcentaje de cara al arco en jugadas desarrolladas, no solamente balón parado o penales.

1) Ronnie Fernández de Bolívar – 9 goles

2) Efmamj Jasond González de Real Santa Cruz – 8 goles

3) Dorny Romero de Always Ready – 8 goles

4) Gilbert Álvarez de Palmaflor – 7 goles

5) Tommy Tobar de Nacional Potosí – 6 goles

6) Junior Arias de The Strongest – 6 goles

7) Jonathan Cañete de Palmaflor - 5 goles

8) Gastón Rodríguez de Blooming – 5 goles

9) José Erik Correa de Royal Pari – 5 goles

10) Enrique Trivero de The Strongest – 5 goles