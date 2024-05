Royal Pari cayó en condición de local por 0-2 ante Always Ready con polémica incluida

El encuentro comenzó con un Always Ready dominando la posesión del balón, pero sin generar ocasiones claras de gol. Royal Pari, por su parte, apostó por las jugadas a balón parado, generando mayor peligro en el área rival.



Al minuto 28', la polémica se apoderó del partido. Sergio Justiniano de Royal Pari cayó dentro del área tras un presunto pisotón de Héctor Cuéllar. El árbitro Héctor Sandoval no sancionó penal y el VAR tampoco intervino, generando la indignación del equipo local.



El partido se mantuvo intenso y equilibrado hasta el minuto 66', cuando Julio Pérez de Royal Pari fue expulsado por doble amarilla. La baja del defensor desajustó la línea defensiva del equipo local, lo que aprovechó Always Ready para ponerse en ventaja.



Al minuto 71', Moisés Paniagua de Always Ready corrió un pelotazo largo, y tras un despeje corto del arquero inmobiliario y un centro de Héctor Cuéllar, la pelota encontró a Wesley da Silva desmarcado. El delantero brasileño definió con facilidad y sin oposición, marcando el único gol del encuentro.