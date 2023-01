Royal Pari igualó con Blooming en dos partidos de pretemporada

Fútbol

Eric Cantona, leyenda del Manchester United: "Cristiano Ronaldo no se da cuenta que no tiene 25 años"

El ex atacante del Manchester United no tuvo filtro para hablar de Cristiano Ronaldo. Eric Cantona indicó que Cristiano parece no darse cuenta de la edad que tiene, y que en lugar de molestarse por no jugar, debería enfocarse en ayudar a los juveniles que llegan para desplazarlo.