Royal Pari mantiene firme su denuncia: “Hay que sentar un precedente en el fútbol boliviano”

Pablo Chávez, dirigente de Royal Pari, se pronunció sobre la denuncia interpuesta por su club contra Gabriel Montaño, jugador de Aurora, por supuesta suplantación de identidad. En una contacto con los medios de de prensa tras el empate frente a Guabirá, Chávez reafirmó que la demanda continúa vigente y que el club está decidido a llevar el caso hasta las últimas consecuencias para evitar que situaciones similares ocurran en el fútbol boliviano.



“Se mantiene todo, está vigente la demanda. Vamos a ir con todo para que esto no vuelva a suceder en el fútbol boliviano. Ya está de buen tamaño; hay que sentar un precedente, por eso lo estamos haciendo. No tiene que ocurrir algo así”, declaró Chávez, enfatizando la importancia de establecer un estándar en la competición.



El dirigente también expresó su deseo de que las autoridades tomen cartas en el asunto lo más pronto posible. “Esperamos que se tomen cartas en el asunto. Vamos a ver qué dicen las autoridades; cuanto más pronto, mejor”, agregó, dejando claro que la rapidez en la resolución del caso es fundamental para Royal Pari.



Chávez mencionó que hasta el momento son cinco los clubes que se han sumado a esta causa, y espera que en los próximos días se unan más equipos. “Por el momento son cinco clubes los que se han sumado a esta causa. Vamos a ver si en el transcurso de los días se suman otros”, indicó, mostrando unidad entre los clubes afectados.



En relación a los inminentes partidos del indirecto por la permanencia en primera división, Chávez aseguró que Royal Pari se encuentra preparado para enfrentar este desafío. “Royal Pari está preparado y está a la espera de cuándo se jugará”, afirmó, mostrando confianza en su plantel.



El dirigente también mencionó que habrá una reunión en las próximas horas para definir los detalles del encuentro decisivo. “Todavía no sabemos cuándo se juega; en las próximas horas habrá una reunión para definir todos los detalles. El plantel está bien y confiado en lograr un buen resultado”, concluyó Chávez.



Con la denuncia sobre la mesa y el partido indirecto a la vista, Royal Pari se encuentra en una situación crítica pero con determinación para luchar por su permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano.