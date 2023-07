Royal Pari y Bolívar empataron sin goles en el Tahuichi

Al 3' Capurro tuvo un mano a mano , donde le ganó la espalda a los centrales, pero Carlos Lampe le ganó con una atajada monumental. El inicio del primer tiempo fue totalmente para el local, pero no supo aprovechar un par de oportunidades, en donde el arquero de la Selección respondió de gran manera.

Así como dice el viejo dicho, si no los hacés, los sufrís, y Bolívar respondió al 10' consiguiendo un penal. Marc Enoumba rechazó de manera deficiente, el balón quedó dentro del área, y Eduardo Álvarez derribó a Diego Bejarano en la disputa de la pelota.

Al 50' se cobró otro penal para Bolívar. Ronnie Fernández sacó un centro desde adentro del área, cerca de la zona izquierda, y Capurro lo bloqueó con las manos adelante. Si bien las manos del jugador de Royal Pari estaban arriba, no extendieron mucho el espacio corporal. Otra polémica en el encuentro.

Al 81' Leonel Justiniano fue expulsado por doble amarilla. El volante dejó a su equipo con un hombre menos, y además se perderá el Clásico Paceño ante The Strongest. Baja sensible.

Con el hombre más, el cruceño se fue en búsqueda del gol victorioso, pero no tuvo suerte ni puntería. Bolívar no se encerró, pero si se vio afectado por no tener el hombre de equilibrio en el mediocampo. El empate se selló sin goles, pocas oportunidades claras, y pésima efectividad por parte de ambos equipos.