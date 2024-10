Royal Pari y Real Santa Cruz se citan en un duelo clave por la permanencia

No hay margen de error. Puede que sea el partido más importante para ambos equipos en este 2024. Royal Pari y Real Santa Cruz se enfrentan este sábado en un duelo clave por la permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano. Se jugará desde las 17:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera y corresponde a la fecha 20 del torneo Clausura.



Si bien quedan varias fechas por jugarse, este partido puede ser letal para cualquiera de los dos equipos, pues se enfrentan el último contra el penúltimo.



Real Santa Cruz, colista en la tabla acumulada, ha vivido una temporada de terror, con números sumamente alarmantes: de los 27 partidos disputados en 2024, solo ha logrado ganar cuatro, con cuatro empates y 19 derrotas. Además, el conjunto merengue es el equipo menos efectivo y el más goleado del torneo, anotando solo 25 goles mientras ha recibido 56, lo que pone de manifiesto su fragilidad tanto en defensa como en ataque.



En su última presentación, volvió a aplazarse en casa tras perder 3-2 frente a Bolívar, mostrando serias deficiencias en cada una de sus líneas.



La situación no solo preocupa a los aficionados por los resultados deportivos, sino también por la gestión del club. La dirigencia ha sido objeto de críticas por su falta de comunicación y por no estar a la altura de las exigencias de un equipo profesional. Los hinchas han expresado su descontento ante la escasa información sobre la administración del club y los problemas económicos que han afectado al plantel.



Desde su ascenso sin méritos deportivos a finales de 2019, Real Santa Cruz ha enfrentado constantes paros y problemas internos.



Analizando la tabla acumulada, Real ocupa la última casilla con 16 unidades y se enfrentará a Royal (penúltimo), que tiene 24, ocho puntos más. Por lo tanto, una nueva derrota puede ser letal para las aspiraciones de los albos de mantener la categoría, pues la diferencia se extendería a 11 puntos; pero en caso logre la victoria, acortará la brecha a 5.



Del otro lado está Royal Pari, consciente de que no puede fallar y de que tiene la posibilidad única de empezar a alejarse del descenso y hundir a su principal perseguidor.



Desde que asumió Thiago Leitão la dirección técnica del equipo, el conjunto inmobiliario ha experimentado cambios notables en su actitud y juego. Fruto de aquello ha logrado vencer a San Antonio como local y empatar frente a Independiente en condición de visitante.



Un triunfo frente a Real no solo le permitirá respirar, sino que también superará a Guabirá en la tabla acumulada, saliendo así del indirecto, al menos durante un par de horas, dado que deberá esperar lo que suceda con el conjunto azucarero el domingo en Montero, donde enfrentará a Independiente.



Terna arbitral



El juez del encuentro será el chuquisaqueño Dilio Rodríguez, quien será asistido desde las bandas por los cruceños Carlos Tapia y Juan Carlos Montaño. El cuarto árbitro será Miguel Ángel Vargas, mientras que el VAR estará a cargo de Vladimir Rueda y el AVAR de Juan Pablo Flores.