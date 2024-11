Royal Pari y Wilstermann se citan en un duelo de necesitados

Royal Pari recibirá este sábado la visita de Wilstermann en un duelo correspondiente a la fecha 22 del torneo Clausura de la División Profesional, que se jugará a las 20:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Se trata de un partido de necesitados entre dos equipos que vienen de perder en sus últimas presentaciones.



Ambos equipos vuelven al ruedo luego de haber jugado hace apenas 48 horas sus respectivos encuentros reprogramados de la fecha 17. El ‘Inmobiliario’ fue goleado 4-0 en su visita a Always Ready, mientras que el ‘Aviador’ perdió 2-1 ante The Strongest en La Paz.



Royal Pari se encuentra seriamente comprometido con la pérdida de categoría, pues marcha en la penúltima colocación de la tabla acumulada con 24 puntos, y en caso de no empezar a sumar de a tres, puede poner en duda su permanencia en la máxima categoría del fútbol boliviano.



Por su parte, Wilstermann, que atraviesa una dura crisis económica e institucional, está luchando por alcanzar un premio internacional en 2025; sin embargo, se encuentra a 10 puntos de la zona de clasificación.