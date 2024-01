Rubén Cordano se despidió de Bolívar

“Hoy me toca despedirme de un gran club, el cual me abrió las puertas y me hizo sentir como en casa desde el primer día que llegué”, indica el primer fragmento del mensaje de despedida del jugador en sus redes sociales.



“Fueron 3 años donde pude vivir con mi familia esta linda experiencia con todos ustedes, donde sin duda hubieron más alegrías que tristezas, y por su puesto m, logramos ganar la anhelada 30 ante nuestro eterno rival, en una tarde soñada y vivía por todo el hincha celeste. Y claro, posteriormente la 31”, añadió.



De momento, el arquero no se ha dado indicios sobre dónde jugará este temporada, sin embargo, fuentes cercanas al jugador, aseguran que continuará su carrera en Oriente Petrolero.



Desde la interna Albiverde se confirmó hace algunos días que Cordano está en negociaciones para convertirse en nuevo guardameta del club que preside Ronald Raldes.