Rüdiger y el gol de los 20 puntos

Uno que entendió que “hay que dejarlo todo en la cancha” fue Rüdiger. El alemán arriesgó el cuerpo para el empate del Madrid ante el Shakhtar y terminó necesitando 20 puntos para cerrar la herida.



El Real iba perdiendo de visitante hasta el minuto 95, donde el defensor central conectó un cabezazo tras el genial centro de Toni Kroos. Lo que no se esperó Antonio, fue la violenta salida del arquero rival.



En el intento de despejar la pelota, Anatolii Trubin, arquero del equipo ucraniano, chocó cabeza con cabeza tras el cabezazo. Rüdiger no pudo ni festejar el empate, ambos quedaron tendidos en el césped pidiendo asistencia médica.



La gravedad del choque fue evidente en el autor del gol, ya que comenzó el sangrado de manera inmediata. Una vez finalizado el partido, Rüdiger fue atendido y suturado con 20 puntos entre el rostro y la cabeza.



El propio central calmó a sus fanáticos e hinchas blancos con una foto sonriendo y con un parche en el ojo derecho, después de ser atendido en un hospital. “Estoy bien, gracias por los mensajes”, agregó.



No está descartado para El Clásico del domingo (10:15HB). Real Madrid recibe al Barcelona en el Bernabéu por LaLiga. Se definirá un nuevo líder, ya que ambos comparten la cima con 22 puntos.