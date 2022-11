Sadio Mané llega a Catar como 'rey' de Senegal

Actual Balón de Plata, 'Ballonbuwa' (el brujo del balón), entró en la historia de su país al conquistar su primera CAN en febrero, alumbrando a su equipo con su talento y convirtiendo el penal decisivo en la final contra Egipto (0-0, 3-1 en los penales).

Pero no conforme con eso, llevó a los suyos a una nueva victoria decidida en desde los once metros contra los mismos 'Faraones', en el repechaje al Mundial (0-1/1-0, 3 a 1 en penales).

Pero el ascenso hasta el trono de 'Sadio I' en el fútbol senegalés no ha sido un camino de rosas.

Pero esos obstáculos no frenan el camino de 'Ballonbuwa'. "En el lugar en el que nací, para llegar a ser futbolista hay que sacrificarlo todo ", cuenta en el documental de Rakuten TV 'Sadio Mané, made in Senegal'.

Sus tíos se encargaron de ayudar a su madr e en la crianza. A uno de ellos, Sana Touré, "no le gustaba mucho verme jugando, para él lo importante eran los estudios", recuerda Mané.

"Cuando regresé al pueblo fue el peor día de mi vida, sentía odio hacia mi familia, dije 'OK' a estudiar un año más y nada más, y ellos respetaron mi decisión", cuenta Mané prosiguiendo su relato. "Ahora se acabó, es fútbol, fútbol, fútbol".

El prodigio no tarda en fichar por el FC Metz francés, en pleno invierno de 2011. "Lo primero que me sorprendió fue el viento".

Pero su llegada a Europa no estaría carente de problemas. Aterriza en Francia con una enorme pubalgia y no osa revelar su lesión: "Me van a decir: 'Regresas a África'", temía.