Sagredo y Lampe, los jugadores con más presencias en la Verde para la doble fecha de Eliminatorias

La selección boliviana de fútbol se alista para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas que se llevará a cabo en septiembre, donde primero recibirá a Venezuela en El Alto y luego visitará a Chile en Santiago. Para estos partidos, la Verde tendrá como principal debutante a su director técnico, Óscar Villegas, quien ha decidido convocar a 27 jugadores, de los cuales José Sagredo y Carlos Lampe figuran como los más experimentados y con mayor cantidad de presencias.



Sagredo, quien actualmente milita en Bolívar, lidera esta estadística con 57 partidos, en los cuales fue titular en 42 oportunidades y no fue reemplazado. José, que puede jugar como central o lateral por izquierda, debutó con la Verde el 23 de marzo de 2017 en Barranquilla, cuando la selección visitó a Colombia bajo la dirección técnica de Mauricio Soria.



Se espera que ante Venezuela y Chile sea uno de los comandantes en la última línea; sin embargo, en los últimos entrenamientos, el DT Villegas optó por formar una línea de cuatro con Diego Medina, Luis Haquin, Marcelo Suárez y Roberto Carlos Fernández, lo que pone en duda su participación desde el inicio.



Un escalón más abajo, con 55 partidos disputados, aparece Carlos Lampe, el arquero que tuvo su debut en 2010 en un amistoso frente a México, pero que recién se estrenó de manera oficial en un partido de Eliminatorias contra Argentina en San Juan. Sin duda, es uno de los jugadores bolivianos más reconocidos en el plano internacional en los últimos años.



Aún no se sabe si jugará en esta doble fecha, dado que compite por el puesto junto a Guillermo Viscarra en una ardua batalla que demuestra que ambos están en condiciones de ponerse bajo los tres palos del pórtico nacional.



Con 37 partidos jugados, figuran jugadores como Luis Haquin, Roberto Carlos Fernández y Ramiro Vaca, quienes se perfilan como titulares indiscutibles en los próximos encuentros.



Si bajamos a los últimos peldaños de la lista, encontraremos a varios jugadores que aún no han sumado minutos con la Verde. Incluso hay algunos que han recibido su primer llamado a la selección absoluta, pero que esperan debutar frente a Venezuela o Chile. Estamos hablando de Moisés Paniagua, Gabriel Montaño, Luis Paz, Marcelo Tórrez y Bruno Poveda.