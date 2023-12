Salomón Rondón no va más en River Plate

Rondón reconoció que no llegó a asentarse en el club y su rendimiento no convenció al hincha. Además, aseguró que su familia no se sentía a gusto en el país.



Con un contrato que se extendía hasta diciembre del 2025 y una clausula de recisión de cinco millones de euros, Rondón llegó a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato.