San Antonio - Always Ready, suspendido; la FBF reprograma dos partidos de la fecha 8

El partido entre San Antonio y Always Ready, correspondiente a la novena fecha del torneo Clausura, ha sido suspendido debido a bloqueos en las carreteras que impiden el arribo del equipo visitante al estadio Carlos Villegas de Entre Ríos. Programado para las 15:00, este encuentro se convierte en una nueva víctima de los conflictos sociales que afectan al país, dejando a los hinchas decepcionados y a los clubes en una situación complicada. La delegación de Always Ready se encontró varada en un punto de bloqueo y, tras evaluar la situación, decidió retornar a la ciudad de Santa Cruz.



En un comunicado oficial, el Club Deportivo San Antonio informó a su hinchada que el compromiso de hoy queda suspendido por conflictos sociales. “Lamentablemente, estos hechos quedan fuera del control de nuestra institución”, señala el mensaje, que ha sido ampliamente difundido en las redes sociales. La directiva del club ha expresado su pesar por la situación, reconociendo el impacto negativo que estos bloqueos tienen no solo en el fútbol, sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se ha comprometido a anunciar en las próximas horas la nueva fecha y horario para este encuentro. Este tipo de situaciones no son nuevas en el fútbol boliviano, donde los conflictos sociales han interferido en diversas ocasiones con el calendario deportivo.



