San Antonio ascendió en 2023, gritó campeón en 2024, y jugará la Libertadores en 2025

El estadio Carlos Villegas fue testigo de un encuentro que se convirtió en el "partido de los 3 millones de dólares" y más, ya que el triunfo no solo significó la gloria deportiva local sino también el acceso a la Copa Libertadores 2025.



San Antonio se impuso con un marcador global de 3-2 sobre Universitario. El encuentro de vuelta fue decisivo, con una actuación destacada de Felipe Pasadore, quien anotó el gol que selló la victoria y la clasificación histórica para su equipo.



El premio económico de 3 millones de dólares que otorga la Conmebol al equipo clasificado se suma a la oportunidad de competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un logro que pone a San Antonio en el mapa internacional del fútbol y que representa un impulso significativo para el club en términos financieros y deportivos.



La victoria de San Antonio no solo asegura su participación en la Copa Libertadores 2025, sino que también le otorga el derecho a disputar la "Gran Final" a finales de año contra el campeón del Clausura, en busca del título de Campeón Nacional Boliviano 2024 y un premio adicional de un millón de dólares.



San Antonio, hoy en día, maneja una planilla que no supera los 70 mil dólares al mes. Esto significa que el premio de 3 millones de dólares por llegar a la Copa Libertadores equivaldría a más de tres años de sueldos completamente cubiertos, considerando los montos actuales.