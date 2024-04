San Antonio liquidó a Independiente: 6-1 en la ida, y medio cupo para la final del Torneo Apertura

Con este resultado, San Antonio ha puesto un pie firme en la final del torneo, aunque aún queda la vuelta que se jugará el próximo sábado 27 de abril.



Desde los primeros compases del encuentro, San Antonio dejó en claro sus intenciones de dominar el juego. Fue al minuto 6 cuando Daniel Passira desbordó por la derecha y centró para Gustavo Mendoza, quien no desaprovechó la oportunidad de abrir el marcador. El gol tempranero encendió la llama de la esperanza en la afición local.



El dominio de San Antonio se hizo evidente con el paso de los minutos, y al minuto 13, Felipe Pasadore amplió la ventaja al peinar un córner magistralmente. Independiente intentó reaccionar con algunas aproximaciones, principalmente a través de la individualidad de Carabalí, pero la defensa de San Antonio se mantuvo firme.



El equipo visitante tuvo un destello de esperanza al minuto 39 cuando Carabalí fue derribado en el área, y Pablo Godoy no desaprovechó la oportunidad desde los once pasos para descontar. Sin embargo, la alegría de Independiente fue efímera, ya que San Antonio respondió rápidamente al minuto 41 con un gol de Pasadore, aunque este fue anulado por posición adelantada tras la intervención del VAR.



La segunda mitad del encuentro no trajo consigo un cambio de guion, ya que San Antonio continuó dominando el juego con autoridad. Al minuto 50, Daniel Passira habilitó a Mendoza para anotar el cuarto gol del encuentro, y al minuto 80, Pasadore selló su doblete y el quinto gol para San Antonio.