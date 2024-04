San Antonio no quiere sorpresas ante Independiente en Chuquisaca

Con la fe intacta y la maleta llena de ilusión, San Antonio de Bulo Bulo se alista para emprender viaje rumbo a Chuquisaca, donde este domingo deberá visitar a Independiente Petrolero en la semifinal de vuelta del torneo Apertura. El estadio Olímpico Patria albergará el partido desde las 18:00, bajo el arbitraje del tarijeño Vladimir Rueda.



Luego de golear 6-1 en Entre Rios, el equipo que dirige Thiago Leitao no se fía para nada de la extensa diferencia de gol conseguida en la ida. El entrenador brasileño es consciente que incluso perdiendo por menos de cuatro goles sellarán la clasificación a la gran final, pero no quieren sorpresas e irán hasta la capital en busca de los tres puntos.



“Tenemos un responsabilidad. Hay que a Sucre y estar a la altura de los 90 minutos que nos separan de la final”, manifestó Leitao.



Para este encuentro, el conjunto del trópico cochabambino contará con el regreso de Jenrry Alaca quien cumplió un partido de suspensión. Leitao no tiene en mente realizar variantes para visitar el Patria.



Independiente: golear o golear