San Antonio venció a Guabirá en el último minuto (3-2)

San Antonio obtuvo un triunfo agónico en su debut del Campeonato Clausura. El reciente campeón del torneo Apertura, venció 3-2 a Guabirá gracias a un gol de Felipe Pasadore en el último minuto de juego. De esta forma, el equipo que dirige técnicamente Thiago Leitao extendió su buena racha en condición de local. Desde que ascendió a la División Profesional, el cuadro del trópico cochabambino no conoce de derrotas en su reducto.



El primer tiempo fue bastante parejo y el desarrollo del partido se vio perjudicado por la fuerte lluvia que cayó sobre Entre Rios. San Antonio fue el que tomó la iniciativa con Felipe Pasadore como principal referente en ataque. El campeón del torneo Apertura intentó hacer daño por las bandas, pero sus aproximaciones fueron bien controladas Santiago Arce y Jhon Jairo Velasco.



En tanto, Guabirá trató de responder con la agilidad y velocidad de Erik Japa. El atacante dominicano se mostró bastante movedizo pero no encontró sociedades en los últimos metros. Por su parte, Tonino Melgar, uno de los llamados a generar fútbol, estuvo un poco desconectado en la primera mitad, sin embargo sorprendió en diversas oportunidades con remates de larga distancia.



Cuando parecía que los equipos se irían al descanso con el marcador en blanco, llegó el gol de la visita. Erik Japa aprovechó los espacios que dejó la defensa de San Antonio para batir la resistencia de Jhunior Vera con un remate cruzado. Fue el 1-0 para Guabirá, que sin hacer mucho se puso arriba.



En el complemento, San Antonio cambió el chip de entrada y vivió sus mejores momentos del partido. A los 55’, Pasadore metió un cabezazo que fue bien resuelto por el arquero Javier Rojas, sin embargo el rebote fue corto y apareció Daniele Passira para empujar el balón y marcar el empate (1-1).



San Antonio fue una ráfaga y remontó el marcador tres minutos más tarde. Passira apareció en toda su dimensión para asistir a Pasadore, el goleador del conjunto del trópico controló con derecha y sacó un zurdazo que se metió en el ángulo derecho de Rojas. Un golazo para el 2-1.



Parecía que San Antonio enderezaría el rumbo del partido a su favor, sin embargo Guabirá reaccionó e igualó las acciones. Moisés Villarroel levantó un tiro de esquina y Milciades Portillo (75) se anticipó a los defensores para meter el testazo y anotar el 2-2.



De ahí adelante, a falta de 10 minutos para el final, San Antonio adelantó líneas y tomó el control total de la pelota, la necesidad de encontrar el gol del triunfo empezó a desesperar a los hombres de Thiago Leitao. Por su parte, Guabirá hizo lo suyo y enfrió las acciones con el afán de que el tiempo transcurra.



Parecía que ambos equipos se dividirían honores, pero volvió a aparecer el hombre más letal que tiene San Antonio: Felipe Pasadore. El goleador argentino se ingenió una acrobacia para calzar el balón de lleno y mandarlo al fondo de las redes, fue el 3-2 definitivo en el último minuto de juego.



Finalmente, no hubo tiempo para más y San Antonio se quedó con un triunfo más que merecido. En la próxima fecha el equipo de Leitao visitará a Blooming, mientras que Guabirá deberá recibir a Aurora.