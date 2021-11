San José presenta un amparo constitucional contra la FBF para que se anule el campeonato

Escucha esta nota aquí

San José no se resigna a dejar la División Profesional pese a que deportivamente ya está descendido.​

Ernesto Aranibar, que presidente el Tribunal de Honor que administra el club santo, presentó el martes una acción de amparo constitucional en el Tribunal Constitucional de Oruro en contra de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

La demanda se respalda en la denuncia de que la FBF no está reconocida por el Estado, lo cual la invalida, según el directivo, para ejecutar toda actividad institucional.

El punto es que San José quiere eludir el descenso y anular el presente campeonato de la División Profesional.

“Lo que busca este amparo es que la Federación se ponga en orden en el ámbito legal y que se anule el campeonato para que quede sin efecto todas las sanciones contra San José. Si esto pasa todo quedará nulo, incluidos los descensos”, dijo Aranibar, quien espera que dicho recurso sea admitido por la sala constitucional de la capital orureña.

“Somos un club privado que ha sido destrozado. No tenemos nada que perder. La desafiliación afectaría al club y no a la Federación. Que se me castigue por esta decisión no me afecta, pero lo estoy haciendo como corresponde. Es mejor pecar por hacer que por no hacer”, sostuvo Aranibar.

Sobre el tema, Aranibar informó que la dirigencia orureña reunió la documentación para armar el petitorio del amparo, entre los cuales está la certificación de la Unidad de Descolonización, los estatutos observados y la documentación que prueba la legalidad del club santo.

Además, se conoció que a través del senador orureño Miguel Pérez Sandoval, se pidió al Viceministerio de Autonomías del Ministerio de la Presidencia un informe sobre el estado actual del trámite de la adecuación del estatuto orgánico de la FBF (presentado el 25 de octubre de 2019); si fue ingresado otro trámite en este sentido (aprobado en noviembre de 2019); y cuál era la instancia legal que legitima la entrada en vigencia para la aplicación del estatuto orgánico.

