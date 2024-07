‘San Ricky’, para que Oriente supere a Real Santa Cruz por 1-0

Es que todo parecía encaminado al 0-0, sin embargo, Oriente no aflojó en procura de quebrar el cero. Ganó un tiro de esquina que levantó Jhon García y desde atrás, casi sin marca, apareció Áñez para cabecear y superar a Diego Zamora que, hasta ahí, había tenido una actuación impecable.

Ese gol le permite a Oriente sumar 12 puntos en el Clausura y escalar a la tercera posición de la tabla; hacía mucho tiempo que el albiverde no se pegaba en el bloque de arriba, pero esta vez, de la mano de Joaquín Monasterio , el equipo volvió al ruedo en procura de seguir luchando.

Ganarle a Real Santa Cruz no fue fácil porque los albos también tuvieron su chance, empujaron sobre todo en el complemento con ‘Calendario’ Gonzales y Brayan Moreno y pagaron caro no saber definirlo. A los 75’ generó la más clara con un tiro directo pero la comba no agarró bien.