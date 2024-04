Santa Cruz, la capital del fútbol en Bolivia, albergará la final de la Copa Sudamericana

Mauricio Cambará - Julio Lozada Cerca de las 11:00 de ayer y mientras todavía se llevaba a cabo la reunión de Consejo Superior de Conmebol, el presidente de la entidad, el paraguayo Alejandro Domínguez, anunció de manera oficial lo que Fernando Costa, presidente de la FBF, le había adelantado a EL DEBER: “Santa Cruz y el Tahuichi fueron elegidos como sede de la final de la Copa Sudamericana 2025” . La noticia originó un revuelo en el país. Es que se trata de un hecho histórico, un premio para Santa Cruz que hoy es la ciudad más futbolera de Bolivia reflejada en cada fecha del torneo local. La carpeta se preparó desde hace más de un año y mientas Costa trabajó la idea con los demás presidentes, desde el SDD se respaldó con los requerimientos. El tema se trató ayer en Asunción y aunque también sonó en la previa una ciudad de Brasil, se terminó eligiendo a Santa Cruz. En la postulación se evaluó e l tema hotelero, de aeropuerto y de seguridad, pero también de la pasión que genera el fútbol en la ciudad, ya que pese a que sus principales equipos (Blooming y Oriente) están de capa caída y últimamente han jugado por no descender, el estadio ha lucido repleto. Además, se consideró que Santa Cruz tiene la facilidad de los vuelos directos desde diferentes puntos de Sudamérica. “Trabajamos convencidos desde que armamos la propuesta, desde las reuniones con el SDD de Santa Cruz, hasta conseguir el apoyo unánime de los presidentes de Conmebol para conseguir la sede. Esto va a originar un movimiento económico muy bueno para la ciudad, para el país; debemos seguir trabajando juntos, queda año y medio y tenemos tiempo”, dijo Fernando Costa desde la sede de Conmebol en Luque, Paraguay. Cerca del mediodía, Carlos Fernando Dabdoub, director del Servicio Departamental de Deportes (SDD) de la Gobernación cruceña, habló ante los medios y anticipó el trabajo que se viene. “El consejo de Conmebol, en Luque, determinó que Santa Cruz albergará la final única de la Copa Sudamericana 2025. Quiero felicitar a la FBF por el apoyo y por creer en el deporte cruceño y boliviano. Esto se da por el esfuerzo y reconocimiento de la FBF y la Conmebol al Tahuichi”. Entre los lugares en donde se comenzará a trabajar, Dabdoub identificó las cabinas, los vestuarios, iluminación, salas de videos, gramado y sonido y las zonas de ingresos. “ Hay un estudio ya hecho para cambiar el sistema de sonido integrado y la iluminación ; el Tahuichi quedará inhabilitado por un tiempo y vamos a reunirnos con el presidente Costa para ver cuándo y cómo realizamos las mejoras sin perjudicar a los clubes cruceños”. En realidad, Conmebol tiene exigencias, como la iluminación que debe ser de entre 1.200 y 1.300 lux, algo que el Tahuichi no tiene en estos momentos, ya que utiliza las luces Led de aluro metálico. Además de otra serie de exigencias como el gramado cortado a 20 milímetros o accesos rápidos y cómodos para los hinchas. A ello se agrega una sala de prensa ya que de momento solo hay un salón de conferencias de protagonistas. “Vamos a invertir cerca de 30 millones de bolivianos en el sistema de iluminación, de video y de sonidos para que todo esté a punto”, añadió Dabdoub que anticipó que la oportunidad que se les viene para el 2025 la aprovecharán al máximo.

“Es un regalo para Santa Cruz y estamos seguros que vamos a ser buenos anfitriones de una final que será histórica”, añadió Costas. Por fuentes que merecen fe, Conmebol, la FBF y la Gobernación compartirán inversión, además que se tiene que trabajar de manera conjunta para avanzar tras las diferentes supervisiones que se realizarán desde Luque. Las entidades esperan que el hincha se involucre para ser un buen anfitrión.



La última vez que el Tahuichi fue sometido a mejoras de consideración se dio en 1997 cuando Santa Cruz fue una de las sedes de la Copa América. Selecciones como Brasil, México, Costa Rica y Colombia, jugaron en este escenario cuyo aforo fue agrandado, además de mejoras en el gramado, en cabinas, en el salón para conferencias de prensa, en la iluminación y otros aspectos más. Este año se puede dar otra renovación fuerte.



Pero la final de la Copa Sudamericana 2025, no será la única ‘sorpresa’ que se le viene para Santa Cruz, ya que según confirmó el propio Costa, no se descarta que Bolivia pueda jugar un partido oficial en el Tahuichi. Si se da este aspecto, no se descarta que un duelo de eliminatorias aterrice en tierras cruceñas, ya que junto al estadio Hernando Siles, de La Paz, ese escenario fue inscrito como sede ante la FIFA (organizadora del torneo).



La historia dice que el principal escenario de Santa Cruz, inaugurado en 1940, nació como Estadio Departamental, para en 1972, pasar a llamarse Willy Bendek. Tuvo hitos importantes como el estreno de las luminarias en 1974 y el cambio de nombre de Willy Bendek a Tahuichi, en 1979 tras la brillante participación de la academia cruceña en el Sudamericano de Argentina.



En 1993 fue una de las sedes de los Juegos Bolivarianos, mientras que en 1997 albergó la Copa América. En 2016-17 las luminarias cambiaron al sistema Led, junto a un sistema de monitoreo y vigilancia de video que permite tener mayor seguridad. Actualmente se han colocado 14.300 butacas en las tribunas de preferencia y general y el objetivo es que todo el estadio tenga butacas para seguir albergando eventos internacionales.



“Felicitamos a Fernando Costa, es pura gestión de él y la aprobación ha sido unánime”, dijo Pablo Milad, presidente del fútbol chileno. En esa misma línea fue ‘Chiqui’ Tapia, del fútbol argentino y Jorge Giménez, de Venezuela. “Estamos felices que la final vaya a Santa Cruz, allá nos vemos”.