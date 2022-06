Santa Cruz tuvo un solo campeón del fútbol profesional boliviano en los últimos 11 años y medio

Escucha esta nota aquí

Para nadie es un secreto que Santa Cruz es el semillero del fútbol nacional. Todos los clubes de la División Profesional tienen jugadores nacidos en esta tierra oriental, incluso en varias de esas plantillas los futbolistas cruceños son mayoría.

Pero eso no se refleja en los resultados que obtienen los equipos cruceños en los campeonatos del fútbol profesional boliviano y los números reflejan eso con total frialdad y claridad.

En los últimos 11 años y medio el único equipo cruceño que alzó el trofeo de campeón fue Sport Boys. El ‘Toro’ warneño dio la vuelta olímpica tras ganar el torneo Apertura 2015.

En 2019, Sport Boys descendió porque no se presentó a un partido y bajó a la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), donde jugó hasta el año pasado, pero esta temporada no se inscribió ya que decidió apelar el fallo que ordenó su descenso.

Antes de Sport Boys, el último campeón de Santa Cruz a nivel nacional había sido Oriente Petrolero, que dio la vuelta olímpica tras coronarse campeón del torneo Clausura 2010.

Desde entonces los campeones fueron Bolívar (Adecuación 2011), The Strongest (Apertura 2011, Clausura 2012 y Apertura 2012), Bolívar (Clausura 2013), The Strongest (Apertura 2014), Universitario de Sucre (Clausura 2014), Bolívar (Apertura 2014 y Clausura 2015), Sport Boys (Apertura 2015), Wilstermann (Clausura 2016), The Strongest (Apertura 2016), Bolívar (Apertura y Clausura 2017), Wilstermann (Apertura 2018), San José (Clausura 2018), Bolívar (Apertura 2019), Wilstermann (Clausura 2019), Always Ready (Apertura 2020), Independiente Petrolero (2021) y Bolívar (Apertura).

Es notoria la supremacía de Bolívar que en este último tiempo ha logrado ocho títulos, The Strongest tiene cinco, Wilstermann obtuvo tres y hay cinco equipos que dieron la vuelta olímpica en una oportunidad: el ya mencionado Sport Boys, Universitario de Sucre, San José, Always Ready e Independiente Petrolero.

Incluso, en estos últimos 11 años y medio, solo Oriente Petrolero ha logrado subcampeonatos para el fútbol cruceño. Lo hizo en dos oportunidades: en el torneo Clausura 2013 y Apertura 2014.

El que más veces quedó subcampeón en el tiempo mencionado es The Strongest, que en diez oportunidades ocupó el segundo lugar. Le sigue Bolívar con cuatro, San José tiene tres, mientras que Real Potosí, Universitario de Sucre y Always Ready tienen un subcampeonato.

Este primer semestre del año los equipos cruceños tampoco pudieron romper con esa mala racha. Para colmo de males Guabirá y Real Santa Cruz no lograron avanzar siguiera de la primera fase del torneo Apertura y se les acabo el sueño muy temprano.

Blooming fue el mejor de entre todos los equipos de Santa Cruz, ya que llegó hasta semifinales, fase en la que fue eliminado por Bolívar, mientras que Oriente Petrolero y Royal Pari llegaron hasta cuartos de final.

Es llamativo que siendo el semillero del fútbol boliviano, los clubes de Santa Cruz no puedan conseguir títulos, es casi una misión imposible, pero no es cosa de las últimas décadas, esto viene desde el siglo pasado.

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) toma en cuenta el fútbol profesional boliviano desde 1950, aunque los primeros cuatro campeonatos solo lo jugaron entre equipos de La Paz.

Bolívar es el que más campeonatos profesionales tiene, ya que acumula 30. Casi dobla los 15 que tiene su tradicional rival, The Strongest. Luego están Wilstermann (15 títulos), Blooming (5), Oriente Petrolero (5), San José (4), Alaways Ready (3), Aurora (2), Municipal (2), Universitario de Sucre (2), Real Potosí (1), Chaco Petrolero (1), Litoral (1), Guabirá (1), Universitario de La Paz (1), Sport Boys Warnes (1) e Independiente Petrolero (1).

Tomando en cuenta la procedencia de los clubes, La Paz es el que más títulos ostenta, ya que tiene 53, le sigue Cochabamba con 17 y luego están Santa Cruz (12), Oruro (4), Chuquisaca (3) y Potosí (1).