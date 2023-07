Sao Paulo espera en octavos de la Sudamericana por el ganador de San Lorenzo-Medellín

Estas son las llaves de octavos de final de la Copa Sudamericana-2023:



Ganador de Sporting Cristal (PER)-Emelec (ECU) vs Defensa y Justicia (ARG)



Ganador de Barcelona (ECU)-Estudiantes (ARG) vs Goiás (BRA)



Ganador de Colo Colo (CHI)-América Mineiro (BRA) vs Red Bull Bragantino (BRA)



Ganador de Independiente Medellín (COL)-San Lorenzo (ARG) vs Sao Paulo (BRA)



Ganador de Ñublense (CHI)-Audax Italiano (CHI) vs Liga de Quito (ECU)



Ganador de Libertad (PAR)-Tigre (ARG) vs Fortaleza (BRA)



Ganador de Corinthians (BRA)-Universitario (PER) vs Newell's Old Boys (ARG)



Ganador de Patronato (ARG)-Botafogo (BRA) vs Guaraní (PAR)