Scaloni, entrenador de Argentina: "Nos vamos a levantar, seguir cabeza arriba y ganar los dos partidos"

El seleccionador argentino Lionel Scaloni lamentó la sorpresiva derrota 2-1 contra Arabia Saudita este martes en el primer partido del Mundial de Qatar, pero aseguró que "no queda otra que levantarse".

"Hay que levantarse, ganar los otros dos partidos. Hoy es un día triste, pero como siempre decimos, cabeza arriba y adelante", dijo el técnico argentino, en referencia a sus otros duelos en el Grupo C, contra México y Polonia.

 "Respetamos 100% a Arabia como a todos, no fue por ahí el resultado del partido. Es un buen equipo con jugadores técnicos y físicamente capaces" , dijo Scaloni.

"Veníamos bien, mejor no podíamos venir (con 36 partidos invictos), pero el fútbol, sobre todo el Mundial y las grandes competiciones tienen estas cosas, lamentablemente hoy pasó así", dijo el técnico argentino.

"No queda otra que levantarse, no hay otra lectura, nos vamos a levantar, seguir cabeza arriba y ganar los dos partidos" que quedan del grupo C, añadió.